روٹ ٹو مکہ پروگرام کے تحت عازمین حج کو سفری سہولیات کی فراہمی جاری

گزشتہ نو سالوں کے دوران 12 لاکھ 54 ہزار 994 عازمین روٹ ٹو مکہ سے سہولت حاصل کر چکے ہیں

ویب ڈیسک April 18, 2026
سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ روٹ ٹو مکہ پروگرام کے تحت عازمین حج کو سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق روٹ ٹو مکہ پروگرام میں شامل ممالک میں سعودی ایمیگریشن پروسس کے تحت لاکھوں عازمین حج کو سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سعودی عرب پہنچ سکیں۔

سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 2017 سے روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کا آغاز کیا گیا تھا جس کے ذریعے عازمین حج کو آسان سفری سہولیات کا آغاز ہوا. اس سال دس ممالک کے 17 مختلف ائیرپورٹس پر روٹ ٹو مکہ پروگرام کے تحت عازمین سفر کر سکیں گے.

گزشتہ نو سالوں کے دوران 12 لاکھ 54 ہزار 994 عازمین روٹ ٹو مکہ سے سہولت حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان سے لاہور،اسلام آباد اور کراچی ائیرپورٹس سے پاکستانی عازمین حج بھی آسان روٹ ٹو مکہ کے ذریعے آسان سفری سہولیات حاصل کریں گے۔

روٹ ٹو مکہ پروگرام کے تحت سعودی حکام ان ایئرپورٹس پر عازمین حج کی امیگریشن اور کسٹمز کلیئرنس کا عمل پاکستان میں ہی مکمل کریں گے جس سے سعودی عرب پہنچنے پر انہیں دوبارہ امیگریشن کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔
متعلقہ

Express News

ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کیلیے نئی شرائط رکھ دیں

Express News

بھارت کی ڈالر کے بجائے ایران سے تیل چینی کرنسی یوآن میں خریداری؛ رائٹرز کا دعویٰ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم امریکا لایا جائے گا، اس پر ملکر کام کریں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

لبنان اور ایران سے جنگ بندی؛ اسرائیل میں شہری پابندیاں ختم؛ معمولات زندگی بحال

Express News

برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری مشن کی قیادت کریں گے

Express News

ایران مان گیا، اب کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرے گا؛ نیٹو کاغذی شیر ہیں؛ ٹرمپ

