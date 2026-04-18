مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنر مندی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، ایئر چیف مارشل

ظہیر احمد بابر سدھو کا پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب

ویب ڈیسک April 18, 2026
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔

پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب میں ایئرچیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ معرکہ حق اور بنیان المرصوص میں پاکستان آرمی کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی، پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔

انہوں نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی عالمی سطح پر امن کے قیام کیلئے کوششیں قابل ستائش ہیں، پاکستان پر امن ملک ہے جو عالمی سطح پر تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔

ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاکستان کیخلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا، کیڈٹس کی بنیادی ذمہ داری ملکی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔

پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 153 ویں پی ایم اےلانگ کورس، 38 ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 72 ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15 ویں مجاہد کورس اور27 ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹ شامل تھے۔
