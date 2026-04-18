فٹبال کی دنیا سے پاکستان کیلیے بڑی خوشخبری، ارجنٹینا کے ساتھ دوستانہ میچ کا امکان

دونوں ملکوں کے درمیان کوچنگ اور ڈیویلپمنٹ پروگرام پر بھی بات چیت ہوئی

اسپورٹس ڈیسک April 18, 2026
photo ai
Photo: AI

پاکستان اور ارجنٹینا کے درمیان دوستانہ فٹبال میچ کا امکان ہے۔

میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان فٹبال فیڈریشن اور ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن کے درمیان اس حوالے سے بات چیت کا آغاز ہوگیا ہے۔

دونوں فیڈریشنز کی ابتدائی بات چیت میں دونوں ٹیموں کے درمیان فرینڈلی میچ اور ڈیویلپمنٹ پروگرام پر بات چیت ہوئی۔

فیڈریشنز کے درمیان آن لائن گفتگو میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

یہ میچ متوقع طور پر رواں سال ہی فیفا ورلڈکپ 2026 کے بعد ہوسکتا ہے جس کے انعقاد پر ابتدائی بات چیت ہوگئی ہے، دونوں فیڈریشن نے مزید کام پر اتفاق کیا ہے۔

دونوں ملکوں کے درمیان کوچنگ اور ڈیویلپمنٹ پروگرام پر بھی بات چیت ہوئی، پروگرام کے مطابق ارجنٹائن کے فٹبال کوچز  پاکستان آئیں گے۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

آئی ٹی ایف ایشیا انڈر 12 چیمپئن شپ: پاکستان کو فائنل میں شکست

Express News

لیونل میسی بڑی قانونی مشکل میں پھنس گئے

Express News

جرمن ولاگر کی تصویر کیوں لائیک کی؟ ویرات کوہلی پر میمز وائرل

Express News

پی ایس ایل: نیشنل اسٹیڈیم حادثے میں زخمی ہونے والے ملازمین کی حالت اب کیسی ہے؟

Express News

پاکستان کی 28 سالہ معروف خاتون سائیکلسٹ نتالیہ خان انتقال کرگئیں

