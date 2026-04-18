شادی کا جھانسہ دے کر سپر وائزر کی سیکیورٹی گارڈ خاتون سے جنسی زیادتی

متاثرہ نے شادی پر اصرار کیا تو ملزم نے تشدد کا نشانہ بنایا اور خاتون کی تنخواہ کی رقم بھی رکھ لی

ویب ڈیسک April 18, 2026
شادی کا جھانسہ دے کر سیکیورٹی گارڈ خاتون سے ذیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا۔ 

فیصل ٹاؤن پولیس نے ہیومن انٹیلی سے واقعے میں ملوث ملزم کو موچی پورہ سے گرفتار کر لیا۔

متاثرہ خاتون ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر واقع نجی مال میں سکیورٹی گارڈ تھی، سیکیورٹی سپروائزر نے خاتون کو شادی کا جھانسہ دیے کر ذیادتی کی۔

متاثرہ نے شادی پر اسرار کیا تو ملزم نے تشدد کا نشانہ بنایا اور خاتون کی تنخواہ کی رقم بھی رکھ لی۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم نے کہا کہ ملزم زین کیخلاف مقدمہ درج، جینڈر سیل کے حوالے، خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
