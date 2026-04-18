کراچی: معمار موڑ پر مشکوک گاڑی روکنے والا پولیس اہلکار گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق

اہلکار کی شناخت عبدالمنان کے نام سے ہوئی جو سائٹ سپرہائی وے تھانے میں کانسٹیبل تھا۔

ویب ڈیسک April 18, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے معمار موڑ کے قریب گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید ہوگیا۔

ڈی ایس پی سہراب گوٹھ کے مطابق  افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے معمار موڑ کے قریب پیش آیا  جہاں گاڑی کو مشکوک سمجھ کر پولیس نے روکنے کی کوشش کی۔

ڈی ایس پی نے بتایا کہ کارسواروں نے پولیس اہلکار کوٹکرماری اور فرار ہوگئے جس کے بعد  اہلکار شہید ہوگیا، اہلکار کی شناخت عبدالمنان کے نام سے ہوئی جو سائٹ سپرہائی وے تھانے میں کانسٹیبل تھا۔

ڈی ایس پی کاکہنا ہے کہ واقعے کے بعد پولیس نے 2 ملزمان کو سائٹ سپرہائی وے سے گرفتار کرلیا، ملزمان کی گاڑی سے چھالیہ اور گٹکا برآمد  کیا  گیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو