دیرلوئر اور چترال میں شدید بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، معمولات زندگی متاثر

دریائے پنجکوڑہ میں پانی کی سطح بلند، حکام کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت

ویب ڈیسک April 18, 2026
پشاور:

دیرلوئر اور چترال میں شدید بارشوں کے نتیجے میں  ندی نالوں میں طغیانی آ گئی جب کہ معمولات زندگی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق دیر لوئر میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ دریائے پنجکوڑہ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔

بارشوں کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں اور علاقے میں جاتی سردی کا سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

دوسری جانب چترال کی تحصیل دروش کے علاقے کلدام گول نالہ میں گزشتہ رات پہاڑوں پر شدید بارشوں اور طغیانی کے باعث دیر چترال روڈ پر مسافر گاڑیاں پھنس گئیں۔ ریسکیو 1122 کی ڈیزاسٹر ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مسافر کوسٹر اور دیگر گاڑیوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔

ریسکیو حکام کی جانب سے عوام  خصوصاً ڈرائیورز سے اپیل کی گئی ہے کہ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور خطرات مول لینے سے گریز کریں، ندی نالوں، لینڈ سلائیڈنگ والے مقامات اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں۔
متعلقہ

Express News

پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغاز

Express News

حکومت سندھ کا نقل کرنے والے طلبہ اور ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

سوات: چڑیا گھر میں ریچھ بپھر گیا، اہلکاروں پر حملہ، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

خلیج میں امن کیلئے حکومتی سفارتکاری قابل تحسین مگر عوامی مسائل سنگین چیلنج ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

لیاری میں گٹر کی صفائی کے لیے اترنے والے تین افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے

Express News

میٹرک بورڈ کراچی: کیمسٹری کے پرچے نے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا

