کراچی میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے ایک شخص کو کچل کر شدید زخمی کر دیا جو اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے شہری کو کچل دیا، جنہیں تشویش ناک حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور حادثہ اتنا دلخراش تھا کہ موقع پر موجود افراد کی چیخیں نکل گئیں۔
حادثے کے بعد مشتعل عوام نے واٹر ٹینکر کو نذر آتش کر دیا جبکہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، واٹر ٹینکر نذر آتش کیے جانے کی اطلاع پر شارع فیصل پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔
پولیس نے صورت حال پر قابو پاتے ہوئے فائر بریگیڈ کو طلب کرلیا جس پر گلستان جوہر فائر اسٹیشن سے عملہ ایک فائر ٹینڈر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور واٹر ٹینکر کے اگلے حصے میں لگائی جانے والی آگ پر قابو پالیا۔
پولیس کا کہنا تھا کہ فوری طور واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق شخص کی شناخت نہیں ہوسکی، لاش جناح اسپتال منتقل کی گئی ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
ایس ایچ او شارع فیصل امتیاز حسین نے بتایا کہ واٹر ٹینکر ڈرائیور کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ فرار ہوگیا ہے اور یہ پتا چلا ہے کہ عوام نے اس پر تشدد بھی کیا تھا۔
ان کا کہنا تھا اس حوالے سے پولیس جائے وقوع پر موجود ہے اور عینی شاہدین سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی تلاش کر رہی ہے تاکہ حادثے کی نوعیت کا بھی تعین کیا جا سکے۔