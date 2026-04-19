دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے دوسری خوشخبری سنا دی، مداح خوشی سے نہال

بالی ووڈ کی معروف جوڑی دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے اپنی دوسری خوشی کی خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔
جوڑی نے اتوار 19 اپریل کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے ایک منفرد اور پیاری پوسٹ کے ذریعے دوسرے حمل کی تصدیق کی۔ اس پوسٹ میں ایک دلکش تصویر شیئر کی گئی جس میں ان کی بیٹی دوا ایک مثبت نتیجہ دکھانے والا پریگنینسی ٹیسٹ کٹ تھامے نظر آ رہی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصویر میں دیپیکا اور رنویر خود موجود نہیں تھے بلکہ صرف ان کی بیٹی کو نمایاں کیا گیا، جس نے اس اعلان کو مزید خاص بنا دیا تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کے ہاں دوسرے بچے کی آمد کب متوقع ہے۔
یہ خبر سامنے آتے ہی مداحوں کی بڑی تعداد نے کمنٹس میں خوشی کا اظہار کیا اور جوڑے کو مبارکباد دی۔ کئی صارفین نے دلچسپ انداز میں قیاس آرائیاں بھی کیں جن میں کچھ نے دوسرے بچے کی جنس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے۔
یاد رہے کہ دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے 14 نومبر 2018 کو Lake Como میں ایک شاندار تقریب کے دوران شادی کی تھی۔ دونوں نے ستمبر 2024 میں اپنی پہلی بیٹی دوا کی پیدائش کا اعلان کیا تھا اور دیوالی کے موقع پر اسے دنیا سے متعارف کروایا تھا۔