دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے دوسری خوشخبری سنا دی، مداح خوشی سے نہال

بالی ووڈ جوڑی نے بیٹی دوا کے ذریعے منفرد انداز میں دوسرے حمل کا اعلان کیا

ویب ڈیسک April 19, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی معروف جوڑی دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے اپنی دوسری خوشی کی خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

جوڑی نے اتوار 19 اپریل کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے ایک منفرد اور پیاری پوسٹ کے ذریعے دوسرے حمل کی تصدیق کی۔ اس پوسٹ میں ایک دلکش تصویر شیئر کی گئی جس میں ان کی بیٹی دوا ایک مثبت نتیجہ دکھانے والا پریگنینسی ٹیسٹ کٹ تھامے نظر آ رہی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصویر میں دیپیکا اور رنویر خود موجود نہیں تھے بلکہ صرف ان کی بیٹی کو نمایاں کیا گیا، جس نے اس اعلان کو مزید خاص بنا دیا تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کے ہاں دوسرے بچے کی آمد کب متوقع ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ خبر سامنے آتے ہی مداحوں کی بڑی تعداد نے کمنٹس میں خوشی کا اظہار کیا اور جوڑے کو مبارکباد دی۔ کئی صارفین نے دلچسپ انداز میں قیاس آرائیاں بھی کیں جن میں کچھ نے دوسرے بچے کی جنس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے۔

یاد رہے کہ دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے 14 نومبر 2018 کو Lake Como میں ایک شاندار تقریب کے دوران شادی کی تھی۔ دونوں نے ستمبر 2024 میں اپنی پہلی بیٹی دوا کی پیدائش کا اعلان کیا تھا اور دیوالی کے موقع پر اسے دنیا سے متعارف کروایا تھا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو