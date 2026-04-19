لاہور:
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو عالمی سطح پر قابلِ تحسین کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے دو فلیگ شپ منصوبوں نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔
ترجمان سیف سٹی کے مطابق ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو WSIS پرائزز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ دونوں منصوبے ای گورننس کیٹیگری میں دنیا کے ٹاپ 20 منصوبوں میں شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کے تحت منعقد ہونے والے WSIS پرائزز کو ڈیجیٹل گورننس کے شعبے کا معتبر ترین عالمی پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے۔ یہ دونوں منصوبے حکومت پنجاب اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
ترجمان کے مطابق یہ کامیابی وزیراعلیٰ پنجاب کے سٹیزن سینٹرک اور ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس ماڈل کے عالمی اعتراف کا مظہر ہے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن خواتین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پہلا جدید ڈیجیٹل پولیسنگ نظام ہے۔
اسی طرح ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی گمشدہ بچوں، بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو ان کے خاندانوں سے ملوانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ منفرد اعزاز پاکستان کے مثبت تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔