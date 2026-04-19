پنجاب کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو عالمی سطح پر بڑی کامیابی حاصل

ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو WSIS پرائزز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا

ویب ڈیسک April 19, 2026
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو عالمی سطح پر قابلِ تحسین کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے دو فلیگ شپ منصوبوں نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کو WSIS پرائزز 2026 کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ دونوں منصوبے ای گورننس کیٹیگری میں دنیا کے ٹاپ 20 منصوبوں میں شامل ہیں۔

اقوام متحدہ کے تحت منعقد ہونے والے WSIS پرائزز کو ڈیجیٹل گورننس کے شعبے کا معتبر ترین عالمی پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے۔ یہ دونوں منصوبے حکومت پنجاب اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

ترجمان کے مطابق یہ کامیابی وزیراعلیٰ پنجاب کے سٹیزن سینٹرک اور ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس ماڈل کے عالمی اعتراف کا مظہر ہے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن خواتین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پہلا جدید ڈیجیٹل پولیسنگ نظام ہے۔

اسی طرح ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی گمشدہ بچوں، بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو ان کے خاندانوں سے ملوانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ یہ منفرد اعزاز پاکستان کے مثبت تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی؛ شہر میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی

Express News

ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری

Express News

بشریٰ بی بی کی آنکھ کے آپریشن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

