اسرائیل، یونان اور قبرص نے مسلم ممالک کیخلاف اتحاد بنا لیا ہے، ترک وزیر خارجہ

ترکیہ اپنی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، ہاکان فیدان

ویب ڈیسک April 19, 2026
ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل، قبرص اور یونان کا اتحاد خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا یہ صرف ترکیہ ہی نہیں بلکہ خطے کے تمام مسلم ممالک کے لیے بھی باعثِ فکر ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ترکیہ بلاوجہ خدشات پیدا نہیں کر رہا بلکہ زمینی حقائق موجود ہیں۔ ترکیہ اپنی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔

وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے کے کمزور ممالک اس فوجی اتحاد کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی قبرص کے ساتھ مسلم ممالک کے خلاف فوجی اتحاد بنایا ہے۔ترکیہ ایسے اقدامات نہیں کر رہا بلکہ خطے میں تنازعات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
