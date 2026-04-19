ایران اور امریکا کے درمیان مجوزہ مذاکرات کے سلسلے میں ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو پاکستان پہنچے گی۔
امریکی ٹی وی چینل سی این این کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وفد اُن شخصیات پر مشتمل ہوگا جنہوں نے پہلے مرحلے میں مذاکرات میں شرکت کی تھی جس سے مذاکراتی عمل میں تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کو توقع ہے کہ بدھ کے روز جنگ بندی میں توسیع سے متعلق ایک علامتی مشترکہ اعلان سامنے آ سکتا ہے۔
سی این این کے مطابق اگر معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آنے پر آمادہ ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ دونوں صدور کی آمد کی صورت میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط بھی متوقع ہیں۔
تاہم امریکی چینل نے واضح کیا ہے کہ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ طور پر کسی وفد کی روانگی کی تصدیق نہیں کی گئی۔
یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز بیان کہا تھا کہ ہمارے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔