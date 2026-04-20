کراچی:
ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی امور، روما مشتاق مٹو نے انسانیت دوستی اور فوری اقدام کی مثال قائم کرتے ہوئے کمسن بچیوں کے ایک حساس معاملے میں مؤثر کردار ادا کیا۔
تفصیلات کے مطابق، صادق آباد سے تعلق رکھنے والی کم عمر بچیاں غلطی سے ایک بس میں سوار ہو کر کراچی پہنچ گئیں۔
کراچی پہنچنے کے بعد ان میں سے ایک بچی کی طبیعت اچانک خراب ہوگئی، جو کہ شوگر کی مریضہ ہے، جس کے باعث اس کی حالت تشویشناک ہوگئی۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر روما مشتاق مٹو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بچیوں کی والدہ سے رابطہ کیا اور انہیں کراچی بلوایا۔ انہوں نے خود اسپتال پہنچ کر بچیوں کی عیادت کی اور ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ انہیں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔
اس موقع پر روما مشتاق مٹو کا کہنا تھا کہ یہ بچیاں ہماری اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ ان کی حفاظت اور علاج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہر شہری، خصوصاً اقلیتی برادری کے افراد کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔‘‘
انہوں نے متاثرہ خاندان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔