امریکی ریاست لوزیانا کے شہر شریوپورٹ میں ایک افسوسناک فائرنگ کے واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں ایک شخص نے اپنے ہی 7 بچوں سمیت 8 بچوں کو قتل کر دیا جبکہ دو دیگر افراد زخمی ہو گئے۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صبح دو مختلف گھروں میں پیش آیا۔ مقتول بچوں کی عمریں ایک سال سے لے کر تقریباً 12 سال تک تھیں۔ زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر ملزم کے بچوں کی والدہ ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کی شناخت شیمر ایلکنز کے نام سے ہوئی، جو واقعے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ حکام کے مطابق ملزم نے فرار کے دوران اسلحے کے زور پر ایک گاڑی بھی چھین لی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ گھریلو نوعیت کا تھا، تاہم اس کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور واقعے کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہو سکیں۔
شریوپورٹ کے میئر نے اس سانحے کو شہر کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔
دوسری جانب مائیک جانسن اور ریاست کے گورنر جیف لانڈری نے بھی سوشل میڈیا پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق امریکا میں رواں سال اب تک 100 سے زائد اجتماعی فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں درجنوں افراد، خصوصاً بچے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
ماہرین کے مطابق اس طرح کے واقعات امریکہ میں بڑھتے ہوئے گن وائلنس اور گھریلو تنازعات کے سنگین نتائج کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔