اداکارہ سونالی راوت نے "بگ باس مراٹھی 6" میں غیر صحت بخش اور گندے حالات سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔
بھارتی اداکارہ سونالی راوت نے انکشاف کیا ہے کہ بگ باس مراٹھی کے چھٹے سیزن کے دوران ’کھانے میں کاکروچ اور گھر میں چوہے گھومتے رہے جس سے ان کی صحت خراب ہوگئی۔
اس سے قبل، سونالی ’بگ باس 8‘ میں بھی نظر آ چکی ہیں، حال ہی میں صحت کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شو چھوڑ چکی ہیں۔
شو سے نکلنے کے بعد انہوں نے میکرز کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ کنٹسٹنٹس کو غیر صحت بخش ماحول میں رکھا گیا۔
انسٹاگرام ویڈیو میں سونالی راوت نے دعویٰ کیا کہ "بگ باس مراٹھی 6" کے گھر میں انتہائی خراب صفائی کی صورتحال تھی۔ ان کے مطابق کچن میں کاکروچ اور گھر میں چوہے موجود تھے، جس کی وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
انہوں نے لکھا "ریئلٹی ٹی وی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، میں اعتماد کے ساتھ بگ باس مراٹھی 6 میں گئی تھی، لیکن غیر صحت بخش حالات کے باعث مجھے خارش سمیت دیگر بیماریاں لاحق ہوگئیں۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ کچن میں کاکروچ اور گھر میں چوہوں کے ساتھ رہنا ایک ڈراؤنا خواب تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ چمک دمک کے پیچھے ایک تاریک حقیقت ہے، بھوک، نیند کی کمی اور صفائی بھی نہیں کی جاتی تھی، مجھے تولیے اور یہاں تک کہ ریزر بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے مجھے شدید انفیکشن ہو گیا۔
رپورٹس کے مطابق، اسی ماہ کے آغاز میں سونالی نے میکرز کو قانونی نوٹس بھیجا، جس میں ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے کا الزام لگایا گیا۔
سونالی نے مزید بتایا کہ 17 امیدوارواں کے لیے صرف ایک واش روم تھا، جو ہمیشہ گندگی اور دھوئیں سے بھرا رہتا تھا۔
انہوں نے کہا "سزا کے طور پر تمام 17 کنٹسٹنٹس کے لیے صرف ایک ہی واش روم استعمال کیا جاتا تھا، جہاں لوگ سگریٹ پیتے، گندگی پھیلاتے، کھانا کھاتے، چکن، انڈوں کے چھلکے اور مردہ چوہے بھی پڑے ہوتے تھے۔