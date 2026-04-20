لبنان میں مسیحی مقدس مجسمے کی بے حرمتی، اسرائیلی فوج کی تصدیق کے بعد تنازع شدت اختیار کر گیا

اس واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہتھوڑے کے ذریعے مقدس مجسمے کو نقصان پہنچاتے دیکھا گیا۔

ویب ڈیسک April 20, 2026
لبنان میں ایک متنازع واقعے کے بعد شدید ردعمل سامنے آیا ہے، جہاں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے ایک مقدس مسیحی مجسمے کی بے حرمتی کی ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان میں پیش آنے والے اس واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہتھوڑے کے ذریعے مقدس مجسمے کو نقصان پہنچاتے دیکھا گیا۔

اس تصویر نے سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور چند ہی گھنٹوں میں اسے لاکھوں افراد نے دیکھ لیا۔

اطلاعات کے مطابق اس تصویر کو پیر کی صبح تک 50 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں صارفین، مذہبی حلقوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔

اسرائیلی فوج نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تصویر حقیقی ہے، تاہم واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے پہلے سے کشیدہ صورتحال میں مزید تناؤ پیدا کر دیا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب خطے میں مذہبی حساسیت اور سیاسی کشیدگی پہلے ہی عروج پر ہے۔
