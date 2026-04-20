2026 کی دوسری ملک گیر انسدادِ پولیو مکمل کرلی گئی، تفصیلات جاری

سندھ میں 1 کروڑ 4 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے

ویب ڈیسک April 20, 2026
facebook whatsup

2026 کی دوسری ملک گیر انسدادِ پولیو مہم کامیابی سے مکمل کرلی گئی ہے جس میں 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔

پولیو ورکرز کی انتھک محنت کے باعث 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں تک ویکسین کی رسائی ممکن ہوئی، پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔

سندھ میں 1 کروڑ 4 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ 22 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ بلوچستان میں 26 لاکھ 20 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔

اسلام آباد میں 4 لاکھ 41 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 92 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔

آزاد جموں و کشمیر میں تقریباً 7 لاکھ 17 ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو