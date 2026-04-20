چین کا ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار

چین کی وزارتِ خارجہ نے امریکا کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے پر ردعمل دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے ضبط کیے گئے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
امریکہ اور ایران مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا کہ موجودہ صورتحال ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ چین امریکا ایران مذاکرات میں تعمیری کردار اد اکرتا رہے گا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کا خیال رکھ کر ذمے دار انداز میں کام کریں گے۔