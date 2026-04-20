چین کا ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار

چین امریکا ایران مذاکرات میں تعمیری کردار اد اکرتا رہے گا، وزارت خارجہ

ویب ڈیسک April 20, 2026
چین کی وزارتِ خارجہ نے امریکا کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے پر ردعمل دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے ضبط کیے گئے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ترجمان وزارت خارجہ  نے کہا کہ ضبط کیے گئے ایرانی کارگو جہاز کو روکنے کے واقعے پر تشویش ہے۔

امریکہ اور ایران مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا کہ موجودہ صورتحال ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔

وزارت خارجہ نے کہا کہ چین امریکا ایران مذاکرات میں تعمیری کردار اد اکرتا رہے گا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کا خیال رکھ کر ذمے دار انداز میں کام کریں گے۔
