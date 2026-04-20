کراچی: سبزی منڈی کےقریب 75 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، مزاحمت پر پیٹرول پمپ مالک زخمی، ویڈیو سامنے آگئی

پولیس کے مطابق واردات اس وقت پیش آئی جب پیٹرول پمپ کا مالک رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا

ویب ڈیسک April 20, 2026
کراچی کے علاقے نیو سبزی منڈی کے مرکزی گیٹ کے قریب ڈکیتی کی واردات میں ڈاکو 75 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے، پولیس حکام کے مطابق پیٹرول پمپ کا مالک فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق واردات اس وقت پیش آئی جب پیٹرول پمپ کا مالک رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا۔

کار سوار ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر گاڑی روک کر مزاحمت پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مالک کو گولی لگ گئی۔

ابتدائی معلومات کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے، جس کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف پہلوؤں سے چھان بین کی جا رہی ہے۔

 
متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کی صاحبزادی مبینہ طور پرنامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سےجاں بحق

Express News

پاکستان خطے میں امن کیلئے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو

Express News

عمران خان کو پیغام دیدیا قوم اسٹریٹ موومنٹ کیلیے تیار ہے مردان جلسہ اسکا ثبوت ہے، سہیل آفریدی

Express News

ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

Express News

20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

express

