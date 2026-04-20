کوہاٹ ڈگری کالج کے لاپتا لیکچرار کی درخواست پر سماعت، فوری ایف آئی آر درج کرنے کا حکم

پشاور ہائیکورٹ میں کوہاٹ ڈگری کالج سے لاپتہ ہونے والے کمپیوٹر سائنس لیکچرار کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی

ویب ڈیسک April 20, 2026
پشاور ہائیکورٹ میں کوہاٹ ڈگری کالج سے لاپتہ ہونے والے کمپیوٹر سائنس لیکچرار کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کی۔

درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے تاحال گمشدگی کی ایف آئی آر درج نہیں کی، جبکہ کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی مبینہ طور پر ہٹا دی گئی ہیں۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، عدالت نے کہا کہ لیکچرار کو مبینہ طور پر اٹھایا گیا، تعلیمی ماحول میں ایسا ہونا کسی صورت مناسب نہیں۔

چیف جسٹس نے پولیس کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کیس میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، عدالت نے آر پی او کوہاٹ، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔
متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کی صاحبزادی مبینہ طور پرنامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سےجاں بحق

Express News

پاکستان خطے میں امن کیلئے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو

Express News

عمران خان کو پیغام دیدیا قوم اسٹریٹ موومنٹ کیلیے تیار ہے مردان جلسہ اسکا ثبوت ہے، سہیل آفریدی

Express News

ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

Express News

20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

