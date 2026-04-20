وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی جس میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کیلئے کئے انتظامات پر گفتگو کی گئی۔
تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی و مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نےایران کے سفیر کو حالیہ دورہ ایران بارے میں آگاہ کیا۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت و تعمیری کردار کو سراہا۔
محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کیلئے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاک ایران تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ایران امریکا تنازعہ کے مذاکرات کے ذریعے حل کا داعی ہے۔