اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ایگزیکٹیو آرڈر کا استعمال کرتے ہوئے زرعی ٹیکس جمع کرنے کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایگزیکیٹو آرڈر کے تحت زرعی ٹیکس کا نوٹیفکشن کالعدم قرار دیدیا اور رولنگ پڑھ کر سنا دی۔
ملک احمد خان نے کہا کہ ٹیکس لگانے کا اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہی ہے، پنجاب اسمبلی کایہ اختیار سرکاری افسر استعمال نہیں کر سکتا۔
انہوں نے کہا کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سمیت کوئی بھی ایگزیکٹیو اتھارٹی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگا سکتی، ایسے نوٹی فکیشن سے پنجاب اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا۔
ملک احمد خان نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی ایگزیکٹو اتھارٹی کے لگائے گئے ٹیکسز کا جائزہ لے جبکہ قانونی کمیٹی 15 دن میں اپنی رپورٹ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کرے۔
رولنگ پڑھنے کے بعد ارکان پنجاب اسمبلی کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرنے کےلئے ڈیسک بجائے گئے جبکہ اپوزیشن کے اراکین نے بھی اس اقدام کی تعریف کی۔