کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

شہر میں ڈاکو راج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، چند گھنٹوں میں مسلح افراد نے تاجروں کو 1 کروڑ سے زائد نقدی سے محروم کیا جبکہ مزاحمت پر ایک تاجر کو قتل اور دوسرے کو شدید زخمی کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈکیتی کی وارداتیں نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور نیو سبزی منڈی میں پیش آئیں۔ نارتھ کراچی میں ڈاکوؤں نے شادی کی خوشیوں سے بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر دودھ کے تاجر کو گھر کی دہلیز پر فائرنگ کر کے قتل کیا اور 10 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے۔
مقتول کی بیٹی کی 2 ہفتے کے بعد شادی تھی، ڈاکوؤں نے نیو سبزی منڈی کے قریب پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر زخمی کر کے 75 لاکھ لوٹے اور پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر گولی ماردی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوگیا۔
حالیہ واقعے کے بعد شہر میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 25 ہوگئی۔ آئی جی سندھ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی پولیس چیف سے تفصیلات طلب کرلیں ۔
نارتھ کراچی واقعہ
تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 4 پیر بازار کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں دن دہاڑے دودھ کے تاجر کو گھر کی دہلیز پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور لوٹ مار کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے خواجہ اجمیر نگری پولیس نے موقع پر پہنچ کر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد حاصل کیے ، مقتول کی شناخت 40 سالہ ناصر ولد پرویز کے نام سے کی گئی۔
واقعے کے بعد ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جانب سے بتایا گیا کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوگیا اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تاہم وہ دوران منتقلی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا ، متوفی کا تعلق اسلام آباد سے تھا اور وہ تقریباً ڈیڑھ سال قبل کراچی آکر دودھ کے کاروبار سے منسلک تھا۔
انہوں نے بتایا کہ مقتول کے قبضے سے 10 لاکھ ایک ہزار روپے نقد رقم ، موبائل فون اور پرس برآمد ہوا ہے، عباسی شہید اسپتال میں مقتول ناصر کے رشتے دار نے میڈیا بات چیت کرتے ہوئے بتایا مقتول ناصر میرے بھائی ساجد کا سالا ہے جو کہ نارتھ کراچی بارہ دری کے قریب نجی بینک سے رقم نکلوا کر خواجہ اجمیر نگری پولیس ہیڈ کوارٹر کے عقب میں قائم بھائی کے گھر پہنچا تو اس دوران موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو آگئے جس میں سے ایک نے ہلمٹ اور دوسرا بغیر ہلمٹ تھا۔
انھوں نے لوٹ مار کی کوشش کی تو اس دوران ہاتھا پائی ہوئی اور انھوں ںے فائرنگ کر دی اس دوران اہل محلہ بھی جمع ہوگیا جنھیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے۔
انہوں نے بتایا کہ مقتول 8 بچوں کا باپ تھا اور آبائی تعلق ایبٹ آباد سے تھا جبکہ بیٹی کی 2 ہفتے کے بعد شادی تھی۔
ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری فیض الحسن نے بتایا کہ مقتول ناصر بینک سے 20 لاکھ روپے نقد نکلوا کر آیا تھا جس میں ڈاکو 10 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے تاہم مقتول کے ورثا اس کی میت تدفین کے لیے اپنے آبائی علاقے لیکر روانہ ہوگئے ہیں جبکہ پولیس نے واردات کے بعد متعدد مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی ہیں جس میں واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے والے موٹر سائیکل سوار ڈاکو دکھائی دے رہیں اور اس حوالے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے اور جلد ہی ڈاکوؤں کا سراغ لگالیا جائیگا۔
نارتھ ناظم آباد واقعہ
ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک این میں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو نجی بینک سے 35 لاکھ روپے نکلوا کر جانے والے 2 افراد تمیم اور جنید کو یرغمال بنا کر چھین کر فرار ہوگئے۔ واردات کی رپورٹ تیموریہ تھانے میں درج کرا دی گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد آئل ڈسٹری بیوٹر کا کام کرتے ہیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید چھان بین کر رہی ہے۔
سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے مرکزی گیٹ کےقریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور 75 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوگئے۔
پولیس کے مطابق مضروب کی شناخت حاجی عبدالستار کے نام سے کی گئی جو کہ رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو لوٹ مار اور کار کے ٹائروں پر فائرنگ کی، بعدازاں تینوں ڈاکو موقع سے ایک شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے۔
آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کراچی میں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کراچی پولیس چیف سے تمام واقعات کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام و سدباب کیلئے سخت اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
ترجمان سندھ پولیس کے مطابق آئی جی سندھ نے واقعات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دینے اور تمام زونل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تیز کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔
آئی جی سندھ نے شہر بھر میں پولیس گشت اور اسنیپ چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور جرائم کے ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کر کے وہاں خصوصی نگرانی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔
آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی اور پولیس رسپانس ٹائم کو بہتر بنایا جائے ، شہر میں امن و امان کی فضا کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔