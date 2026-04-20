کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

نیو سبزی منڈی، نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں تین علیحدہ وارداتیں ہوئیں، مقتول کی بیٹی کی دو ہفتے بعد شادی تھی

منور خان April 20, 2026
شہر میں ڈاکو راج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، چند گھنٹوں میں مسلح افراد نے تاجروں کو 1 کروڑ سے زائد نقدی سے محروم کیا جبکہ مزاحمت پر ایک تاجر کو قتل اور دوسرے کو شدید زخمی کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈکیتی کی وارداتیں نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور نیو سبزی منڈی میں پیش آئیں۔ نارتھ کراچی میں ڈاکوؤں نے شادی کی خوشیوں سے بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر دودھ کے تاجر کو گھر کی دہلیز پر فائرنگ کر کے قتل کیا اور 10 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے۔

مقتول کی بیٹی کی 2 ہفتے کے بعد شادی تھی، ڈاکوؤں نے نیو سبزی منڈی کے قریب پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر زخمی کر کے 75 لاکھ لوٹے اور پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر گولی ماردی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوگیا۔

حالیہ واقعے کے بعد شہر میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 25 ہوگئی۔ آئی جی سندھ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی پولیس چیف سے تفصیلات طلب کرلیں ۔

نارتھ کراچی واقعہ

تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 4 پیر بازار کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں دن دہاڑے دودھ کے تاجر کو گھر کی دہلیز پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور لوٹ مار کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔

واقعہ کی اطلاع ملتے خواجہ اجمیر نگری پولیس نے موقع پر پہنچ کر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد حاصل کیے ، مقتول کی شناخت 40 سالہ ناصر ولد پرویز کے نام سے کی گئی۔

واقعے کے بعد ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جانب سے بتایا گیا کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوگیا اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تاہم وہ دوران منتقلی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا ، متوفی کا تعلق اسلام آباد سے تھا اور وہ تقریباً ڈیڑھ سال قبل کراچی آکر دودھ کے کاروبار سے منسلک تھا۔

انہوں نے بتایا کہ مقتول کے قبضے سے 10 لاکھ ایک ہزار روپے نقد رقم ، موبائل فون اور پرس برآمد ہوا ہے، عباسی شہید اسپتال میں مقتول ناصر کے رشتے دار نے میڈیا بات چیت کرتے ہوئے بتایا مقتول ناصر میرے بھائی ساجد کا سالا ہے جو کہ نارتھ کراچی بارہ دری کے قریب نجی بینک سے رقم نکلوا کر خواجہ اجمیر نگری پولیس ہیڈ کوارٹر کے عقب میں قائم بھائی کے گھر پہنچا تو اس دوران موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو آگئے جس میں سے ایک نے ہلمٹ اور دوسرا بغیر ہلمٹ تھا۔

انھوں نے لوٹ مار کی کوشش کی تو اس دوران ہاتھا پائی ہوئی اور انھوں ںے فائرنگ کر دی اس دوران اہل محلہ بھی جمع ہوگیا جنھیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے۔

انہوں نے بتایا کہ مقتول 8 بچوں کا باپ تھا اور آبائی تعلق ایبٹ آباد سے تھا جبکہ بیٹی کی 2 ہفتے کے بعد شادی تھی۔

ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری فیض الحسن نے بتایا کہ مقتول ناصر بینک سے 20 لاکھ روپے نقد نکلوا کر آیا تھا جس میں ڈاکو 10 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے تاہم مقتول کے ورثا اس کی میت تدفین کے لیے اپنے آبائی علاقے لیکر روانہ ہوگئے ہیں جبکہ پولیس نے واردات کے بعد متعدد مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی ہیں جس میں واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے والے موٹر سائیکل سوار ڈاکو دکھائی دے رہیں اور اس حوالے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے اور جلد ہی ڈاکوؤں کا سراغ لگالیا جائیگا۔

نارتھ ناظم آباد واقعہ

ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک این میں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو نجی بینک سے 35 لاکھ روپے نکلوا کر جانے والے 2 افراد تمیم اور جنید کو یرغمال بنا کر چھین کر فرار ہوگئے۔ واردات کی رپورٹ تیموریہ تھانے میں درج کرا دی گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد آئل ڈسٹری بیوٹر کا کام کرتے ہیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید چھان بین کر رہی ہے۔

سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے مرکزی گیٹ کےقریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پیٹرول پمپ کے مالک کو مزاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور 75 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق مضروب کی شناخت حاجی عبدالستار کے نام سے کی گئی جو کہ رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو لوٹ مار اور کار کے ٹائروں پر فائرنگ کی، بعدازاں تینوں ڈاکو موقع سے ایک شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے۔

آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کراچی میں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کراچی پولیس چیف سے تمام واقعات کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام و سدباب کیلئے سخت اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔

ترجمان سندھ پولیس کے مطابق آئی جی سندھ نے واقعات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دینے اور تمام زونل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تیز کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔

آئی جی سندھ نے شہر بھر میں پولیس گشت اور اسنیپ چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور جرائم کے ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کر کے وہاں خصوصی نگرانی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔

آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی اور پولیس رسپانس ٹائم کو بہتر بنایا جائے ، شہر میں امن و امان کی فضا کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
