ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک اور قدم، پاک بحریہ کا اینٹی شپ ویپن کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

میزائل مقامی سطح پر تیار جدید اینٹی شپ ویپن سسٹم ہے، جس نے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک April 21, 2026
پاکستان نیوی نے “تیمور” ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب لائیو ویپن فائرنگ تجربہ کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق  یہ میزائل مقامی سطح پر تیار کردہ جدید اینٹی شپ ویپن سسٹم ہے، جس نے اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق اس کامیاب تجربے سے پاکستان نیوی کی طویل فاصلے تک دشمن کے بحری اہداف کو تلاش کرنے، نشانہ بنانے اور مؤثر انداز میں تباہ کرنے کی صلاحیت کی تصدیق ہوئی ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تجربہ قومی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس سے مسلح افواج کی روایتی جنگی میدان میں مشترکہ اور ہمہ جہت حملہ آور صلاحیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔

پاکستان نیوی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ ملک کے بحری مفادات اور خودمختار سمندری حدود کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔

صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس کامیابی پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔
