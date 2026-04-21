سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ انتقال کر گئیں

سابق گورنر کامران ٹیسوری کی والدہ رضائے الٰہی سے انتقال کر گئیں۔
سماجی رابطے کی ویب پر جاری بیان کے مطابق اہلخانہ نے کہا کہ نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان کچھ دیر میں کیا جائے گا۔
سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ کے انتقال پر وزیرِ اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت اور ان کی ہمدردیاں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں جیسی عظیم ہستی کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سابق گورنر کامران ٹیسوری کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔