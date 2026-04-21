سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ انتقال کر گئیں

وزیر اعلیٰ سندھ اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سابق انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے

ویب ڈیسک April 21, 2026
سابق گورنر کامران ٹیسوری کی والدہ رضائے الٰہی سے انتقال کر گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب پر جاری بیان کے مطابق اہلخانہ نے کہا کہ نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان کچھ دیر میں کیا جائے گا۔

سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ کے انتقال پر وزیرِ اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت اور ان کی ہمدردیاں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں جیسی عظیم ہستی کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔

اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سابق گورنر کامران ٹیسوری کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

دونوں رہنماؤں نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

Express News

ایران امریکا مذاکرات، ریڈ زون میں شہریوں کا داخلہ اور دفاتر بند رکھنے کا نوٹی فکیشن جاری

Express News

کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

Express News

دنیا میں امن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، ملک میں بھی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے، پی ٹی آئی

Express News

اسپیکر پنجاب اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا

Express News

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیرخارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر تبادلہ خیال

