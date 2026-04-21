بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف

آپریشن سندور میں عبرتناک شکست چھپانے کی مذموم کوشش میں بھارتی چیف آف سٹاف کے مضحکہ خیزبیانات سامنے آئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی کم خوداعتمادی پر مبنی باڈی لینگویج اورلڑکھڑاتی آواز نےشکست خوردہ ذہنیت عیاں کردی۔
بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نےآپریشن سندورمیں ہزیمت چھپانےکی کوشش کرتےہوئےکہا آنے والےچیلنجز مختلف ہوں گے، ہمیں پچھلےسندورکو بھول کراب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے۔
بھارتی چیف آف سٹاف کا شکست کا ذمہ دار ٹیکنالوجی کو ٹھہرانااور نئی ٹیکنالوجی کو واحد حل قرار دیناہرگزحقیقت پسندانہ مؤقف نہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفینس سٹاف کا اپنی خفت مٹانے کیلئے ٹرائی سروسز ہم آہنگی بہتر بنانے کی بات کرنا، دراصل شکست کا برملا اعتراف ہے۔
ماہرین کےمطابق نئے سندورکی بات دراصل اس امر کی غمازی ہےکہ ماضی کی شکست اور ہزیمت کو پسِ پردہ ڈالنےکی کوشش کی جا رہی ہے۔
ان بیانات سے واضح ہےکہ بھارت نے آپریشن سندورکی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا، جبکہ کسی بھی مہم جوئی کاجواب پاکستان کی جانب سے انتہائی سخت، موثراور فیصلہ کن ہوگا