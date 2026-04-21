مراد سعید کی نشست پر 23 اپریل کو ہونے والا سینیٹ کا ضمنی انتخاب معطل

ممبر نے حلف ہی نہیں لیا تو اس کی نشست خالی کیسے ہوسکتی ہے؟، وکیل درخواست گزار

ویب ڈیسک April 21, 2026
الیکشن کمیشن نے 23 اپریل کو ہونے والے کے پی سینیٹ ضمنی انتخاب کو معطل کردیا۔

خیبر پختونخوا میں سینیٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔

درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ مراد سعید سینیٹ الیکشن میں منتخب ہوئے لیکن انہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا، جب ممبر نے حلف ہی نہیں لیا تو اس کی نشست خالی کیسے ہوسکتی ہے؟۔

وکیل نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 59 کے تحت حلف نہ لینے کے معاملے پر نشست کب تک خالی تصور ہو گی، اس پر آئین خاموش ہے، جس معاملے پر آئین خاموش ہے تو یہ آئینی خلا ہے، الیکشن کمیشن کیسے اس نشست پر انتخاب کرسکتا ہے۔ 

درخواست مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی جلال خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔

الیکشن کمیشن نے 23 اپریل کا ضمنی انتخاب معطل کرتے ہوئے انتخاب میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کردیے۔
