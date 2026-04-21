کے پی کے میڈیکل ٹیچنگ اداروں میں اوقاتِ کار کی خلاف ورزیوں کا انکشاف

8 بجے سے سہہ پہر 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجودگی کو لازمی قرار

ویب ڈیسک April 21, 2026
خیبر پختونخوا کے میڈیکل ٹیچنگ اداروں میں نئے قوانین کے تحت مقررہ اوقاتِ کار کی خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔

ایم ٹی آئی قوانین کے نفاذ کے باوجود ہسپتالوں میں پرانے اوقات کار رائج تھے جس پر پالیسی بورڈ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ ایم ٹی آئیز اداروں کو طبی عملے کو صبح 8 بجے سے سہہ پہر 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجودگی کو لازمی قرار دے دیا۔

اس سلسلے میں پالیسی بورڈ نے ہسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پالیسی بورڈ خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق چیئرمین ڈاکٹر نوشیروان برکی نے مختلف ایم ٹی آئیز کے حالیہ جائزے کے دوران یہ بات نوٹ کی کہ متعدد ادارے ایم ٹی آئی آر ایکٹ اور متعلقہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بیشتر اسپتال اب بھی پرانے اوقاتِ کار یعنی صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک، ہفتے میں 6 دن کام کر رہے ہیں جس کے باعث دوپہر 2 بجے کے بعد سوائے ہنگامی حالات کے اسپتال عملاً بند ہو جاتے ہیں اور عملہ صرف 6 گھنٹے یومیہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔

مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ قواعد (آئٹم 23) کے مطابق ملازمین کے باقاعدہ اوقاتِ کار صبح 8 بجے سے شام 4 بج کر 30 منٹ تک ہوں گے جس میں 30 منٹ کا وقفہ برائے دوپہر کا کھانا شامل ہے جبکہ ہفتے میں 5 دن کام کیا جائے گا۔

تاہم شفٹوں میں کام کرنے والے شعبہ جات کے لیے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ اسپتال تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پالیسی بورڈ نے تمام بورڈ آف گورنرز سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں ان اوقاتِ کار پر عملدرآمد کی تصدیق کریں اور اسے یقینی بنائیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

Express News

ایران امریکا مذاکرات، ریڈ زون میں شہریوں کا داخلہ اور دفاتر بند رکھنے کا نوٹی فکیشن جاری

Express News

کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

Express News

دنیا میں امن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، ملک میں بھی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے، پی ٹی آئی

Express News

اسپیکر پنجاب اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا

Express News

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیرخارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر تبادلہ خیال

