فاطمہ فرٹیلائزر اور ملتان سلطانز کا شاندار میٹ اینڈ گریٹ

کراچی:
ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز کی ٹائٹل اسپانسر فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ نے کراچی کے نجی ہوٹل میں ایک خصوصی میٹ اینڈ گریٹ تقریب کا انعقاد کیا۔
اس تقریب میں ملتان سلطانز کی ٹیم، کمپنی کے ڈیلرز اور کسان برادری نے شرکت کی، جہاں آٹھ سالہ طویل شراکت داری کو ایک بامعنی اور شاندار تقریب کے ذریعے منایا گیا۔
یہ شراکت داری مسلسل آٹھویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور پی ایس ایل کی سب سے مضبوط اور دیرپا کارپوریٹ اسپورٹس پارٹنرشپس میں شمار کی جاتی ہے، یہ شراکت کرکٹ سے محبت اور زرعی کمیونٹی سے وابستگی کی عکاس ہے۔
تقریب کا بنیادی مقصد فاطمہ فرٹیلائزر کے ڈیلرز اور کسانوں کو ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں سے براہِ راست ملاقات کا موقع فراہم کرنا تھا۔ شرکاء نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ان سے آٹوگراف حاصل کیے اور یادگاری تصاویر بنوائیں، جس سے یہ تقریب ایک یادگار کمیونٹی ایونٹ بن گئی۔
اس موقع پر ’’سرسبز گولڈن ٹکٹ‘‘ کے تحت منتخب کیے گئے کسان بھی شریک ہوئے، جس میں شرکت کے لیے کسانوں کو سوشل میڈیا پر سرسبز بیگ کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کرناضروری تھا۔
فاطمہ فرٹیلائزر کی ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز رابیل سدو زئی نے کہا کہ ’’یہ شراکت داری فاطمہ فرٹیلائزر کی پوری ٹیم کے لیے باعثِ فخر ہے، ہم آغاز ہی سے ملتان سلطانز کے ساتھ ہیں، ہر سیزن، ہر سنگِ میل اور ہر کامیابی میں ان کے ہمراہ رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آٹھ برس گزرنے کے بعد یہ محض مالی معاونت نہیں رہی بلکہ جنوبی پنجاب کی مٹی سے جڑا ایک مضبوط رشتہ اور کرکٹ سے گہرا تعلق بن چکی ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستانی اس کھیل سے کتنی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم سلطانز کے ساتھ کھڑے ہیں جو ملک بھر میں لاکھوں شائقین کو متوجہ کرتے ہیں‘‘۔
ملتان سلطانز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گوہر شاہ کا کہنا تھا کہ ’’فاطمہ فرٹیلائزر صرف ایک اسپانسر ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی پارٹنر بھی ہے اس آٹھ سالہ شراکت داری نے مضبوط بنیاد قائم کی ہے ہم اس نئے مرحلے میں مزید مضبوط تعاون کے لیے پرجوش ہیں، ہم دونوں جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ سفر آئندہ مزید آگے بڑھے گا۔‘‘
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تقریب اس بات کی واضح مثال ہے کہ فاطمہ فرٹیلائزر کس طرح کرکٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے کسانوں اور زرعی کمیونٹی کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط بنا رہی ہے، آئندہ پی ایس ایل سیزن میں بھی کمپنی اس نوعیت کے بامعنی اور کمیونٹی پر مبنی اقدامات جاری رکھنے کے لیے پُرعزم ہے۔