امریکا نے پڑوسی ممالک سے ہم پر حملے کیے تو انکی آئل تنصیبات کو تباہ کردیں گے؛ ایران

اگر ان کی زمین یا سہولیات دشمن کے حملے کے لیے استعمال ہوئیں تو انھیں مشرق وسطیٰ میں تیل پیداوار کو خیرباد کہنا پڑے گا

ویب ڈیسک April 21, 2026
facebook whatsup

ایران نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے امریکا کو ہم پر حملے کے لیے اپنے فوجی اڈّے کسی بھی قیمت پر نہ دیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی پاسدارانِ انقلاب  کے ایرو اسپیس کمانڈر ماجد موسوی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے میں ہمسایہ ممالک کی سرزمین یا تنصیبات استعمال ہوئیں تو پورے خطے کی تیل پیداوار متاثر ہوسکتی ہے۔

ایرانی میڈیا میں شائع ہونے والے بیان میں انھوں نے کہا کہ ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کی زمین یا سہولیات دشمن کے حملے کے لیے استعمال ہوئیں تو انھیں مشرق وسطیٰ میں تیل پیداوار کو خیرباد کہنا پڑے گا۔

ایرانی فضائیہ کے کمانڈر ماجد موسوی نے مزید کہا کہ اگر دشمن نے ایران پر حملے کی معمولی سی بھی غلطی کی تو ایران اپنی مرضی کے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔

یاد رہے کہ 28 فروری سے امریکا اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات اور آئل پروڈکشن کو میزائل حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہونا تھا لیکن ایران کی جانب مثبت اشارے نہ ملنے پر امریکی نائب صدر نے اپنا دورۂ پاکستان عین وقت پر مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔

اس سے قبل ایران نے امریکا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شریک ہونے سے انکار کردیا تھا تا وقت کہ امریکا ناکہ بندی بند کرے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کا مذاکرات سے انکار؛ امریکی نائب صدر کا دورۂ پاکستان مؤخر

Express News

امریکا سے مذاکرات کیلیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا؛ ایران

Express News

متحدہ عرب امارات نے امریکا سے کرنسی سویپ کی درخواست کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

لبنان؛ حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بیحرمتی کرنے پر 2 اسرائیلی فوجیوں کو قید کی سزا

Express News

پیسیفک اوشین میں پکڑے گئے جہاز میں چین کا بھیجا گیا تحفہ تھا؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

امریکی افواج بے تاب ہیں، گن لوڈڈ ہیں، حکم ملتے ہی ایران پر حملہ کردیں گی؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو