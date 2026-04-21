امریکا نے پڑوسی ممالک سے ہم پر حملے کیے تو انکی آئل تنصیبات کو تباہ کردیں گے؛ ایران

ایران نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے امریکا کو ہم پر حملے کے لیے اپنے فوجی اڈّے کسی بھی قیمت پر نہ دیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی پاسدارانِ انقلاب کے ایرو اسپیس کمانڈر ماجد موسوی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے میں ہمسایہ ممالک کی سرزمین یا تنصیبات استعمال ہوئیں تو پورے خطے کی تیل پیداوار متاثر ہوسکتی ہے۔
ایرانی میڈیا میں شائع ہونے والے بیان میں انھوں نے کہا کہ ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کی زمین یا سہولیات دشمن کے حملے کے لیے استعمال ہوئیں تو انھیں مشرق وسطیٰ میں تیل پیداوار کو خیرباد کہنا پڑے گا۔
ایرانی فضائیہ کے کمانڈر ماجد موسوی نے مزید کہا کہ اگر دشمن نے ایران پر حملے کی معمولی سی بھی غلطی کی تو ایران اپنی مرضی کے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔
یاد رہے کہ 28 فروری سے امریکا اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات اور آئل پروڈکشن کو میزائل حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہونا تھا لیکن ایران کی جانب مثبت اشارے نہ ملنے پر امریکی نائب صدر نے اپنا دورۂ پاکستان عین وقت پر مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اس سے قبل ایران نے امریکا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شریک ہونے سے انکار کردیا تھا تا وقت کہ امریکا ناکہ بندی بند کرے۔