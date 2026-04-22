اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید نے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ممکن ہے۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ جیسے ہی واشنگٹن بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی اور اگلا مرحلہ اسلام آباد میں منعقد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے سامنے آیا۔
دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تہران تنازع کے مستقل حل کے لیے کوئی ٹھوس تجویز پیش نہیں کرتا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی بدستور جاری رہے گی۔
ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کے امکانات موجود ہیں، تاہم اس کے لیے بنیادی شرط امریکی پابندیوں اور ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط ہے۔