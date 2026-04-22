وزیراعظم کی بلغاریہ کے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی کامیابی پر رومین رادیف کو مبارکباد

پاکستان نومنتخب بلغارین حکومت کے ساتھ مل کر دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی تعاون کا خواہاں ہے، شہباز شریف

ویب ڈیسک April 22, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے بلغاریہ میں حالیہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر رومین رادیف کو مبارکباد دی ہے۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ بلغاریہ میں منعقدہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں تاریخی کامیابی پر رومین رادیف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان بلغاریہ کے ساتھ اپنے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نومنتخب بلغارین حکومت کے ساتھ مل کر دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔

 
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

