حکومت پنجاب نے غیر منقولہ جائیداد مالکان کو ریلیف دینے کیلیے اسٹیمپ ڈیوٹی کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے غیر منقولہ جائیدادوں پر اسٹیمپ ڈیوٹی 3 فیصد سے کم کر کے 1 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس حوالے سے پنجاب اسمبلی سے اسٹامپ (ترمیمی) بل 2026 کثرت رائے سے منظور کرلیا گیا۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔
گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بل قانون بن جائے گا اور پھر اسٹیمپ ڈیوٹی 3 فیصد کی جگہ 1 فیصد وصول کی جائے گی۔
منظور کردہ بل کے تحت اسٹیمپ ایکٹ 1899 میں ترامیم کی جائیں گی۔ ترمیمی بل کے مطابق دیہی علاقوں کی 3 فیصد سٹیمپ ڈیوٹی 1 فیصد کرنا یکساں قانون کے لئے ضروری ہے۔
ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں سٹیمپ ڈیوٹی 1 فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں 3 فیصد ہے جس کے باعث مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ترامیم کے تحت قابلِ منتقلی معاہدہ بھی اسٹامپ ایکٹ 1899 میں شامل کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔
متن کے مطابق قابل منتقلی معاہدہ شامل کرنا ایکٹ کو موثر بنانے کے لئے لازمی ہے، مجوزہ قانون اسٹامپ ڈیوٹی کے نظام کو یکساں بنانے کی کوشش ہے۔
اس سے قبل گورنر پنجاب ان ترامیم کی مںظوری 10 اپریل کو دے چکے ہیں جس کے بعد بل کو ایوان میں پیش کر کے کثرت رائے سے منظوری لی گئی۔
دوسری جانب آرڈینینس منظوری کے بعد اگر گورنر پنجاب نے منظوری دی تھی جس کے بعد سے یہ 90 روز کیلیے نافذ العمل ہے۔