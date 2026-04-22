ایرانی عدلیہ نے 8 خواتین کی سرائے موت سے متعلق ٹرمپ کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا

ایرانی عدلیہ نے واضح کیا ہے کہ جن خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہیں کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی

ویب ڈیسک April 23, 2026
ایرانی عدلیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران میں 8 خواتین کی سزائے موت ان کے مطالبے پر منسوخ کی گئی۔

ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی عدلیہ نے واضح کیا ہے کہ جن خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہیں کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی۔ عدلیہ کا کہنا تھا کہ میدان میں ناکامی کے باعث ٹرمپ جھوٹی خبروں کے ذریعے کامیابیاں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز بھی ان خواتین سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ امن مذاکرات سے قبل ایران کو انہیں رہا کرنا چاہیے۔ تاہم آج انہوں نے ایک اور دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دباؤ پر ان خواتین کی سزائے موت ختم کی گئی۔

ایرانی میڈیا نے اس بیان کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے دعوے کے غلط ثابت ہونے کے باوجود امریکی صدر نے ایک اور جھوٹا بیان دیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
