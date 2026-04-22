امریکی نیوی کے وزیر اچانک اپنے عہدے سے مستعفی ہوگئے

س سے قبل ایران جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا

ویب ڈیسک April 23, 2026
امریکی نیوی کے  وزیر جان سی فیلن اچانک اپنے عہدے سے مستعفی ہوگئے، تاہم ان کے مستعفی ہونے کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی۔

رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر 2024 میں جان سی فیلن کو وزیر نیوی نامزد کیا تھا، جان سی فیلن فروری 2025 میں سینیٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے جبکہ مارچ 2025 میں انہیں 62 کے مقابلے 30 ووٹوں سے اس عہدے کے لیے توثیق دی گئی تھی۔

امریکی نیوی کے  وزیر جان سی فیلن کے مستعفی ہونے کے بعد انڈر سیکرٹری ہنگ کاؤ کو قائم مقام وزیر بحریہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔

دوسری جانب خبر ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کیا گیا۔ اس سے قبل ایران جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ امریکی وزیر بحریہ نیوی کے انتظامی، مالی اور پالیسی امور کا نگران ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے جنرل رینڈ جارج کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

