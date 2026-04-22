آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں، پنٹاگون

صدر ٹرمپ ایران کو ایک متفقہ تجویز  لانے کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں

ویب ڈیسک April 23, 2026
امریکی محکمہ جنگ پنٹاگون کی جانب سے امریکی کانگریس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔

 واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسی کوئی کارروائی ممکنہ طور پر جنگ کے خاتمے تک شروع نہیں کی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس تنازع کے معاشی اثرات رواں سال کے آخر یا اس کے بعد تک جاری رہ سکتے ہیں۔

دوسری جانب ایرن نے مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی سے مشروط کر دیا ہے جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا۔

پاکستان میں ایرانی سفیررضا امیری سے ملاقات کے دوران  وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا ایران مذاکرات میں بھرپور شرکت کرے۔

امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران مذاکرات یا جنگ بندی کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، صدر ٹرمپ ایران کو ایک متفقہ تجویز  لانے کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں۔
