ٹرمپ کے ساتھی ایک ایک کرکے ساتھ چھوڑنے لگے؛ امریکی بحریہ کے سیکرٹری بھی مستعفی

آرمی چیف آف اسٹاف رینڈی جارج بھی اختلافات کے باعث عہدہ چھوڑ گئے تھے

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup
امریکی بحریہ کے سیکرٹری نے استعفیٰ دیدیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنی بحری فوج کو حکم دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتی کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً نشانہ بناکر تباہ کردیں تاہم نیول سیکرٹری ہی مستعفی ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان سی فیلن نے ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیدیا ہے۔

امریکی وزارت دفاع جسے اب وزارت جنگ بھی کہا جا رہا ہے کے ترجمان شان پارنیل نے تصدیق کی ہے کہ جان سی فیلن اب امریکی بحریہ کے سیکریٹری نہیں ہے ہیں۔

یہ پہلی بار نہیں کہ کسی اہم عہدیدار نے ٹرمپ انتظامیہ سے خود کو علیحدہ کیا ہو اسی ماہ کے آغاز میں آرمی چیف آف اسٹاف رینڈی جارج نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا جس کے لیے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے ان سے درخواست کی تھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمی چیف آف اسٹاف رینڈی جارج نے ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ حکم کو ماننے سے انکار کردیا تھا اور وہ وار پالیسی پر بھی حکومت سے اختلافات رکھتے تھے۔

امریکی بحریہ کے سیکرٹری جان سی فیلن ایک ایسے وقت میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے نیوی کو حکم دیا ہے کہ بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کردیں۔

واضح رہے کہ غزہ میں جنگ اور پھر ایران سے جنگ کے دوران ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد عہدیدار مستعفی ہوچکے ہیں۔ عہدے چھوڑنے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے ضمیر اس جبر کی اجازت نہیں دیتے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو