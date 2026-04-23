ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

رضا پہلوی سیاستدانوں سے ملاقات اور میڈیا نمائندوں سے ملنے جرمنی کے شہر برلن پہنچے تھے

ویب ڈیسک April 23, 2026
ایران کے سابق ولی عہد اور جلاوطن رہنما رضا پہلوی پر جرمنی کے دورے کے دوران سرخ مائع پھینک دیا گیا جو ان کے چہرے کے بجائے گردن اور کندھے پر گرا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رضا پہلوی ایک پریس کانفرنس میں شرکت کرنے اور کچھ سیاسی شخصیات اور ایرانیوں سے ملاقات کے لیے جرمنی پہنچے تھے۔

جرمنی کے شہر برلن میں جیسے ہی وہ پریس کانفرنس ہال سے باہر نکلے ان پر سرخ مائع پھینکا گیا جس پر ان کی سیکیورٹی اہلکاروں نے انھیں حصار میں لے لیا۔

خیال رہے کہ اپنے دورۂ جرمنی کے حوالے سے خود رضا پہلوی نے کل سوشل نیٹ ورک ایکس پر بتایا تھا کل میں جرمن وفاقی پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب عہدیداروں سے ملاقات کروں گا۔

دوسری جانب جرمن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رضا پہلوی نجی دعوت پر برلن پہنچے تھے اور حکومتی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔

ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی رضا پہلوی متحرک ہوگئے ہیں اور کئی یورپی ممالک کا دورہ کرچکے ہیں جہاں سیاست دانوں اور پریس نمائندگان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔

صدر ٹرمپ کے ایران میں رجیم چینج کے اعلان کے بعد سے نئی حکمراں کے طور پر رضا پہلوی کا نام بھی سامنے آیا تھا جو امریکا میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔

واضح رہے کہ 1971 میں امام خمینی کی قیادت میں بادشاہت کے خلاف عوامی تحریک نے تختہ الٹ دیا تھا اور اُس وقت کے بادشاہ کو اپنے خاندان کے ہمراہ ملک جانا پڑا تھا۔

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

