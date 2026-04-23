امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

ایران کو تاریکی اور پتھر کے دور میں دھکیلنے کی تیاری مکمل ہے، اسرائیلی وزیردفاع

ویب ڈیسک April 23, 2026
اسرائیل نے ایران کو تاریکی اور پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی دیدی

اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنی امریکا کے ساتھ دوستی کا بھی اظہار کیا ہے۔

عالمی خبر ساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے وزیرِ دفاع یسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔

اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکا کے گرین سگنل کا انتظار ہے، اشارہ ملتے ہی ایران کو تاریکی اور پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔

وزیردفاع یسرائیل کاٹز نے مزید کہا کہ امریکی اشارہ ملتے ہی سب سے پہلے خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے۔

انھوں نے مزید کہا کہ اس بار ایران پر حملہ مختلف اور مہلک ہوگا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مقامات پر تباہ کن ضربیں لگائی جائیں گی جو ایران کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں گی اور انھیں منہدم کر دیں گی۔

یاد رہے کہ اسرائیل کے 28 فروری کو تہران میں کیے گئے حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای اپنی عسکری قیادت سمیت شہید ہوگئے تھے۔

اس حملے میں مبینہ طور پر ان کے اہل خانہ بھی زخمی ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای اب تک زخمی اور زیر علاج ہیں۔

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

