کیلیفورنیا کے گورنر کا ٹرمپ سے ’بے مقصد‘ ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ

امریکی سینیٹر ٹیمی بالڈون نے بھی صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کی ہے

ویب ڈیسک April 24, 2026
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف جاری جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

اپنے بیان میں گیون نیوسم نے کہا کہ یہ جنگ ’بے مقصد‘ ہے اور اس کے اثرات براہِ راست امریکی عوام پر پڑ رہے ہیں۔

انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔

گورنر نیوسم کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں حکومت کو جنگی اخراجات کے بجائے اندرونی مسائل، خاص طور پر مہنگائی اور معیشت پر توجہ دینی چاہیے۔

دوسری جانب امریکی سینیٹر ٹیمی بالڈون نے بھی صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ مہنگائی میں اضافہ اور خاندانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

سیاسی مبصرین کے مطابق امریکا میں ایران جنگ کے حوالے سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور مختلف سیاسی رہنما حکومت کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ معاملہ امریکا کی داخلی سیاست میں مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران کے دارالحکومت میں شدید دھماکوں کی آوازیں؛ دفاعی فضائی نظام متحرک

Express News

اسرائیلی فوج میں بغاوت؛ ایران کو حساس معلومات فراہم کرنے لگے؛ 2 اہلکار گرفتار

Express News

امریکا؛ کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج

Express News

امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

Express News

ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

Express News

ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

