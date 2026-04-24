نیا بحری بیڑا پہنچنے والا ہے، ایرانی ناکہ بندی ختم نہیں بلکہ بڑھا رہے ہیں؛ وزیر دفاع

یہ امریکی جنگ نہیں، آبنائے ہرمز سے بڑا فائدہ ایشیا اور یورپی ممالک کو ہے؛ پیٹ ہیگستھ

ویب ڈیسک April 24, 2026
صدر ٹرمپ اور وزیر دفاع نے ایران میں پھنسے اپنے پائلٹس کو نکالنے کے آپریشن بتادیا

امریکی وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف نے پینٹاگون میں مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران جنگ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جس کے دوران چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر دفاع و جنگ پیٹ پیگستھ نے کہا ہے کہ ایران جنگ میں ہمارا مقصد واضح ہے اور ہماری حکمت عملی مکمل طور پر درست سمت میں جارہی ہے۔ ایران اب کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔

انھوں نے الزام عائد کہا کہ امریکا کے ایران میں کیے گئے اقدامات کو دنیا کے لیے ایک تحفہ ہے۔ مزید دباؤ جاری رکھیں گے۔ ایران وہ ملک ہے جس نے اپنے ہی ملک میں 45 ہزار مظاہرین کی جان لی ہے۔

وزیر دفاع و جنگ پیٹ ہیگستھ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز پر مکمل طور پر امریکا کا کنٹرول ہے اور وہاں سے بحری جہاز اب ہماری شرائط پر ہی گزریں گے۔

انھوں نے کہا کہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکی صدر چاہیں گے بلکہ مزید ناکہ بندی کے لیے ایک اور امریکی بحری بیڑہ پہنچنے والا ہے۔

امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ کے بقول امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ہر جہاز کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلد بازی نہیں کی جا رہی ہے۔ ایران دانشمندی دکھائے۔ اس کے پاس بہتر معاہدہ کرنے کا موقع موجود ہے۔

امریکی وزیر دفاع و جنگ نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں  کیا تو اس کے خلاف فوری طور پر دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے افواج تیار ہیں۔

انھوں نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو ناقابلِ توڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناکہ بندی ختم نہیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔

امریکی وزیر جنگ نے مزید بتایا کہ ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی کو سخت کرنے کے لیے ایک اور امریکی بحری بیڑا بھی پہنچنے والا ہے۔ 

انھوں نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی جانب سے نافذ کی گئی ’ناقابلِ توڑ‘ ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناکہ بندی ’ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے‘۔

پیٹ ہیگستھ نے بتایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز پر جن دو بحری جہازوں کو قبضے میں لیا ہے وہ عام سے بے سمت جہاز تھے جن کا تعلق نہ تو امریکا اور نہ ہی اسرائیل سے تھا۔

امریکی وزیر دفاع و جنگ نے مزید کہا کہ یہ امریکی جنگ نہیں ہے، آبنائے ہرمز سے سب سے زیادہ فائدہ ایشیا اور یورپ کے ممالک اٹھاتے ہیں۔ انھیں آگے آنا ہوگا۔

 
