کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان سے نکل نہیں جاتا، لبنانی وزیر اعظم

ایک ریاست کے پاس دو فوجیں نہیں ہو سکتیں، نواف اسلام

ویب ڈیسک April 24, 2026
لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ لبنان کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جس میں اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء شامل نہ ہو۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنانی وزیر اعظم نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے بفر زون کو برقرار رکھنے کے کسی بھی انتظام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جس میں اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء شامل نہ ہو۔

لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ ہم بفر زون کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جہاں بے گھر افراد کو اپنے شہروں اور دیہاتوں میں واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔

لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مطالبات کو کم کرے اور اپنا قبضہ ختم کرے۔

انہوں نے مزید کہا ہم نے جرات مندانہ فیصلے کیے ہیں اور ہتھیاروں کو ضبط کرنے، حزب اللہ کی فوجی کارروائیوں پر پابندی لگانے اور ہتھیاروں پر ریاست کی اجارہ داری کو یقینی بنانے میں پیش رفت کی ہے۔ یہ لبنان کے مفاد میں ہے کیونکہ ایک ریاست کے پاس دو فوجیں نہیں ہو سکتیں۔
