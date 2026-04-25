رضا پہلوی نے ایران پر حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت کو ضمنی نقصان قرار دے دیا

معزول ایرانی شاہ کے بیٹے رضا پہلوی واقعی ایران پر بمباری میں سینکڑوں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، کو ضمنی نقصان قرار دے دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافی کی جانب سے سوال کرنے پر رضا پہلوی کا یہ متنازع بیان سامنے آیا ہے۔
صحافی نے رضا پہلوی سے سوال کیا کہ شہریوں کی ہلاکت بڑا المیہ ہے اور اسے ضمنی نقصان قرار دینے سے کیا آپ ایرانی عوام میں دوبارہ اپنی سیاست کامیاب دیکھتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میں ایرانی حکومت کے اعداد و شمار پر یقین نہیں رکھتا۔
انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں میں ہلاکت بڑی تعداد حکومتی عہدیداروں کی ہوئی ہے، شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار تھوڑے ہیں جو کہ ایک ضمنی نقصان ہے۔