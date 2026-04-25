رضا پہلوی نے ایران پر حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت کو ضمنی نقصان قرار دے دیا

حملوں میں ہلاکت بڑی تعداد حکومتی عہدیداروں کی ہوئی ہے، رضا پہلوی

ویب ڈیسک April 25, 2026
معزول ایرانی شاہ کے بیٹے رضا پہلوی واقعی ایران پر بمباری میں سینکڑوں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، کو ضمنی نقصان قرار دے دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافی کی جانب سے سوال کرنے پر رضا پہلوی کا یہ متنازع بیان سامنے آیا ہے۔

صحافی نے رضا پہلوی سے سوال کیا کہ شہریوں کی ہلاکت بڑا المیہ ہے اور اسے ضمنی نقصان قرار دینے سے کیا آپ ایرانی عوام میں دوبارہ اپنی سیاست کامیاب دیکھتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میں ایرانی حکومت کے اعداد و شمار پر یقین نہیں رکھتا۔

انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں میں ہلاکت بڑی تعداد حکومتی عہدیداروں کی ہوئی ہے، شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار تھوڑے ہیں جو کہ ایک ضمنی نقصان ہے۔
