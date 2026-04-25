پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی:گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کردیا

کراچی:
حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کرنے کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اضافے کا اعلان کردیا گیا۔
صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اعوان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
انہوں نے اعلان کیا کہ بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10 فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے۔
ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں ٹرانسپورٹرز بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے تو کم از کم ٹول ٹیکس سمیت دیگر اضافی ٹیکسز کو ختم کیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹرز کو کچھ ریلیف مل سکے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ موٹروے پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر اداروں کے تمام چالان ختم کیے جائیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی ریلیف دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی ناکافی ہے جبکہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔
ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ ملک کی نازک صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹرز وسیع تر قومی مفاد میں نقصان برداشت کر کے گاڑیاں چلا رہے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹ کا پہیہ رکا نہ رہے۔
انہوں نے جنگ بندی میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیوں پر نظرثانی کرے تاکہ ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔