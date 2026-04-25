پاکستان زبردست ملک ہے، فیلڈ مارشل شاندار اور وزیراعظم عظیم ہیں؛ ٹرمپ

پاکستانی قیادت بھی چاہتی ہے کہ ایران سے مذاکرات میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو

ویب ڈیسک April 25, 2026
امریکی صدر نے اپنے وفد کو ایران کیساتھ جنگ بندی مذاکرات کیلیے اسلام آباد جانے سے روک دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی تعریف کی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کچھ دیر قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر جاری اپنے بیان میں امریکی وفد کے دورۂ پاکستان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔

امریکی صدر نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کُشنر کو ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے روک دیا ہے۔

بعد ازاں فلوریڈا میں ایئر فورس ون میں سوار ہونے سے قبل صحافیوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ میری پاکستان اور اس کی قیادت کے بارے میں مثبت رائے ہے تاہم اس نوعیت کے دوروں کا عملی جواز موجود نہیں رہتا۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک زبردست ملک ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت شاندار اور وزیرِاعظم شہباز شریف بھی عظیم ہیں۔

امریکی صدر نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قیادت بھی چاہتی ہے کہ ایران سے مذاکرات میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ لیکن ہم 15 یا 16 گھنٹے کا سفر ایسے لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں کریں گے جنھیں زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔

انھوں نے مزید کہا سفر بہت طویل ہے جس میں کافی وقت لگتا ہے اور بہت مہنگا بھی ہے۔ ان سب کے باوجود امریکی وفد پہنچ بھی جائے تو وہ ایران کے اصل رہنما سے ملاقات نہیں کرپاتے بلکہ غیر معروف لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے۔

صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت ایران میں درحقیقت جو بھی معاملات چلا رہا ہے، امریکا اُن سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران جب چاہے ہمیں کال کرسکتا ہے۔

 
