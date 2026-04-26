آبنائے ہرمز میں بڑا قدم، ترکیے کی بارودی سرنگیں صاف کرنے کی پیشکش

حاکان فیدان کا کہنا تھا کہ ترکیہ ایسے اقدامات کو انسانی ہمدردی اور عالمی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

ترکی نے امریکا اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی ہے۔

ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر خطے میں امن معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ترکیہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے عمل میں حصہ لینے پر غور کر سکتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایک پیچیدہ اور تکنیکی نوعیت کا کام ہوگا جس میں مختلف ممالک کی ماہر ٹیمیں شامل ہوں گی، تاہم ترکیہ اس عمل میں شرکت کے لیے تیار ہے اور اسے اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں۔

حاکان فیدان کا کہنا تھا کہ ترکیہ ایسے اقدامات کو انسانی ہمدردی اور عالمی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت، خاص طور پر تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے۔

ماہرین کے مطابق اگر بارودی سرنگوں کی صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف بحری آمدورفت بحال ہوگی بلکہ عالمی توانائی کی سپلائی بھی مستحکم ہو سکے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوان کو پھانسی دیدی گئی

Express News

دورۂ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عمان پہنچ گئے

Express News

ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روکدیا؛ دورۂ منسوخ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی وفد پہنچا نہیں، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان سے روانہ؛ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟

Express News

ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی اسلام آباد سے عمان روانہ

Express News

دنیا بھر میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو