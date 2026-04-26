ٹی آر ایف بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا مہرہ، بھارتی متضاد بیانات سے پہلگام فالس فلیگ کی حقیقت آشکار

پہلگام واقعہ کے دوران بھارتی پروپیگنڈا مشینری سیکیورٹی ناکامی کو چھپانے کیلئے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتی رہی ہے۔
بھارتی میڈیا نے حسب روایت من گھڑت پروپیگنڈا کے ذریعے پہلگام واقعہ کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی۔
بھارتی میڈیا کے بے بنیاد پروپیگنڈا کے مطابق 22 اپریل 2025 کو کالعدم تنظیم دی ریزیزٹنس فرنٹ (ٹی آر ایف) نے پہلگام حملے کے ذمہ داری قبول کر لی۔
حیران کن طور پر کالعدم تنظیم ٹی آر ایف نے 25 اپریل 2025 کو پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید بھی کر دی۔
بھارت مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو دہشتگردی سے جوڑنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کیلئے ٹی آر ایف کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
پاکستان کے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے عالمی سطح پر شواہد کیساتھ پاکستان کے دوٹوک مؤقف کو تسلیم کرایا۔ اس سے قبل بھی بھارت ہر دہشتگرد حملے کے بعد بغیر شواہد پاکستان پر الزام لگا کر اپنی جگ ہنسائی کرا چکا ہے۔