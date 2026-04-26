ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

لاہور کی بڑی سڑکوں کو ٹریفک کے حوالے سے ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے ٹریفک پولیس کو موبائل گاڑیوں پر لگے کیمروں سے لین اور لائن کی پاپندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔

لاہور سمیت تمام بڑوں شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق زگ زیگ میں چلانے پر موٹر سائیکل تھانے میں تین دن بند رہے گی۔ لین، لائن ڈسپلن، روڈ سائیڈ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کو لین اور لائن سے متعلق بھرپور آگاہی دینے کی ہدایت کر دی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں ٹریفک سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹریفک پولیس نے 6 ماہ میں 5 لاکھ سے زائد چالان کیے اور ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں پکڑیں۔

مریم نواز شریف نے سی ٹی او لاہور کو شہر کی ٹریفک میں بہتری لانے کا ہدف دیتے ہوئے روڈز کی اطراف پر ناجائز پارکنگ کے سدباب کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کر دی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور میں غیر منظم ٹریفک ٹرینڈ پر اظہار اتشویش کرتے ہوئے لاہور کی ٹریفک میں بہتری کے لیے فوری اقدامات یقینی بنانے کا حکم دیا۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ قانون پر پابندی یقینی بنانے کے لیے چھوٹے بڑے روڈز پر کم عمر ڈرائیونگ کی روک تھام  ضروری ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو