’’آج رات گولیاں چلیں گی‘‘ ترجمان وائٹ ہاؤس کا فائرنگ واقعے سے قبل دیا گیا انٹرویو کلپ وائرل

کیرولین لیویٹ کی مذاق میں کی گئی بات سچ ثابت ہوگئی

ویب ڈیسک April 26, 2026
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ کا ایک انٹرویو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کورسپانڈنٹس ڈنر سے پہلے کہا تھا کہ آج رات گولیاں چلیں گی۔

کیرولین لیوٹ نے امریکی نشریاتی ادارے ’فاکس نیوز‘ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ آج مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ان کی تقریر روایتی ڈونلڈ ٹرمپ اسٹائل میں ہوگی، وہ مزاحیہ اور تفریح سے بھرپور ہوگی اور آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی اس لیے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے۔

اگرچہ کیرولین لیویٹ کا اشارہ صدر ٹرمپ کی مخالفین پر تنقید اور دھواں دار تقریر کی طرف تھا لیکن تقریب کے دوران ہونے والے اصل حملے نے ان کے ان الفاظ کو ایک عجیب رنگ دے دیا۔

کیرولین کے الفاظ کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور انکے انٹرویو کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔

واضح رہے کہ اتوار کو کورسپانڈنس ڈنر کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اہم شخصیات کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا تھا۔

امریکی سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو زندہ گرفتار کرلیا جس کے قبضے سے پستول سمیت دیگر ہتھیار برآمد ہوئے۔

 
متعلقہ

Express News

ایران میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوان کو پھانسی دیدی گئی

Express News

دورۂ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عمان پہنچ گئے

Express News

ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روکدیا؛ دورۂ منسوخ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی وفد پہنچا نہیں، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان سے روانہ؛ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟

Express News

ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی اسلام آباد سے عمان روانہ

Express News

دنیا بھر میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

