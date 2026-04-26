’’آج رات گولیاں چلیں گی‘‘ ترجمان وائٹ ہاؤس کا فائرنگ واقعے سے قبل دیا گیا انٹرویو کلپ وائرل

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ کا ایک انٹرویو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کورسپانڈنٹس ڈنر سے پہلے کہا تھا کہ آج رات گولیاں چلیں گی۔
کیرولین لیوٹ نے امریکی نشریاتی ادارے ’فاکس نیوز‘ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ آج مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ان کی تقریر روایتی ڈونلڈ ٹرمپ اسٹائل میں ہوگی، وہ مزاحیہ اور تفریح سے بھرپور ہوگی اور آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی اس لیے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے۔
اگرچہ کیرولین لیویٹ کا اشارہ صدر ٹرمپ کی مخالفین پر تنقید اور دھواں دار تقریر کی طرف تھا لیکن تقریب کے دوران ہونے والے اصل حملے نے ان کے ان الفاظ کو ایک عجیب رنگ دے دیا۔
کیرولین کے الفاظ کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور انکے انٹرویو کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔
واضح رہے کہ اتوار کو کورسپانڈنس ڈنر کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اہم شخصیات کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا تھا۔
امریکی سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو زندہ گرفتار کرلیا جس کے قبضے سے پستول سمیت دیگر ہتھیار برآمد ہوئے۔