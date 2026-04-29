پی ایس ایل کوالیفائر: بابر کی موجودگی میں کوہلی کا مداح توجہ کا مرکز بن گیا

فلور پر آزادانہ گھومنے والے نوجوان کا کہنا تھا کہ میں کرکٹ کا فین اور ویرات کوہلی کا دیوانہ ہوں

زبیر نذیر خان April 29, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے کوالیفائر میچ کے دوران بابر اعظم کی موجودگی میں ویرات کوہلی کا مداح توجہ کا مرکز بن گیا۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں  بھارت کے سپر اسٹار کرکٹر ویرات کوہلی کی شرٹ پہنے نوجوان توجہ کا مرکز بنا رہا۔

منگل کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہونے والے میچ کے دوران مرکزی عمارت کے تیسرے فلور پر موجود ایک نوجوان مقبول رہا۔

مذکورہ نوجوان سابق بھارتی ٹیسٹ کپتان اور معروف بیٹر ویرات کوہلی کے نام والی جرسی میں ملبوس تھا۔

فلور پر آزادانہ گھومنے والے نوجوان کا کہنا تھا کہ میں کرکٹ کا فین اور ویرات کوہلی کا دیوانہ ہوں۔
متعلقہ

Express News

لاہور؛ نواب ٹاؤن کرکٹ اسپورٹس کمپلیکس کا شاندار افتتاح، نمائشی میچ بھی کھیلا گیا

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا شیڈول سامنے آگیا

Express News

پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر پی ایس ایل کے مداح نکلے

Express News

چھٹی ایشین بیچ گیمز میزبان چین کی نمایاں سبقت کیساتھ اختتام پذیر

Express News

سابق آسٹریلوی کپتان ٹم پین نے پی ایس ایل کے تجربے کو خوشکوار قرار دے دیا

Express News

اسٹریٹ چائلڈ فٹبال عالمی کپ؛ پاکستان ٹیم کل میکسیکو روانہ ہوگی

