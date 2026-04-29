پشاور:
خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں حالیہ نظام کے تحت ہونے والی طوفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی۔
تفصیلات کے مابق مشتی میلہ کے مقام پر موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں کے باعث درجنوں دکانیں اور مکانات پانی میں بہہ گئے جبکہ راستے میں آنے والی متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی زد میں آگئیں۔
دوسری جانب، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی آج صبح کے وقت بارش ہوئی جس سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ چترال، دیر بالائی اور زیریں، باجوڑ، سوات، بونیر، مالاکنڈ، شانگلہ، کوہستان کے اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں و گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
تورغر، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، خیبر، مہمند، کرم، اورکزئی اور وزیرستان کے اضلاع میں بھی مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواوُں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔
صوبے کے بیشتراضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی ابرآلود رہا۔
پشاور، نوشہرہ، مردان، کوہاٹ، چترال، سوات، زیریں دیر، مہمند اور کوہستان کے اضلاع میں بھی چند مقامات پر تیز ہواوُں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران صوبے کے میدانی علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں بھی چلیں، پشاور میں زیادہ سے زیادہ ہوا کی رفتار 37 کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گزشتہ روز چراٹ 18، کالام 11، چترال 9، پشاور (سٹی04، اے/پی 01)، مہمند ڈیم 4، تخت بھائی 3، میرکھنی، دروش، اور پتن میں 2، 2، تیمرگرہ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔